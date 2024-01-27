Сполучені Штати Америки не очікують значних успіхів України на полі бою у 2024 році і готують новий військовий план. Так, стратегія США буде зосереджена не на відвоюванні захоплених Росією територій.

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Нова стратегія допомоги Україні

Метою стратегії США – допомогти відбити можливі нові наступи країни-агресорки, посилюючи Збройні Сили та економіку країни.

"Новий план є різкою зміною в порівнянні з минулим роком, коли США та союзники поспішно направила навчання та сучасне обладнання до Києва в надії, що це зможе швидко відкинути російські сили, які окупували території на сході та півдні України", – зазначили у виданні.

У WР зауважили, що ця спроба зазнала невдачі, головним чином через сильно укріплені російські мінні поля.

Яка основна ідея США

Цілком ясно, що їм (ЗСУ – 24 Канал) буде важко спробувати здійснити такий же серйозний наступ на всіх фронтах, який вони намагалися зробити минулого року(2023 рік – 24 Канал),

– сказав високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Наразі ідея США полягає в тому, щоб дати Україні можливість утримати позиції на полі бою і одночасно "перевести її на іншу траєкторію, щоб вона стала набагато сильнішою до кінця 2024 року", "вивести її на стійкіший шлях". Про це зазначили у виданні, цитуючи свого співрозмовника, який говорив на правах анонімності.

Журналісти також зазначили, що аналогічні зусилля цього року України щодо контрнаступу, ймовірно, принесуть такий самий результат, як і 2023 року, що стане демонстрацією сили Владіміра Путіна.

Тож союзники розробляють довгострокові плани. Зокрема, минулого тижня Велика Британія оприлюднила 10-річну угоду, підписану прем'єр-міністром Ріші Сунаком та президентом Володимиром Зеленським у Києві. Наразі очікується візит до України президента Франції.

Але успіх цієї стратегії майже повністю залежить від США, найбільшого донора грошей та техніки, а також координатора багатосторонніх зусиль. Цієї весни адміністрація Байдена сподівається опублікувати своє 10-річне зобов'язання, за умови, що запит на додаткове фінансування України у розмірі 61 мільярда доларів буде схвалено Конгресом,

– зауважує Washington Post.

У виданні зауважили, що побоювання, що США припинять фінансову підтримку України непокоять як західних союзників, так і саму Україну.

Що буде в основі документа

За словами американських чиновників, документ гарантуватиме підтримку короткострокових військових операцій, а також розбудову українських ЗСУ, здатних стримувати російську агресію.

Він міститиме конкретні зобов'язання та програми, які допоможуть захистити, відновити і розширити промислову й експортну базу України, а також допоможуть країні з політичними реформами, необхідними для повної інтеграції до західних інституцій.

У виданні зазначили, що американський чиновник сказав, що "сподівання полягають у тому, що довгострокова обіцянка – знову ж таки за умови підтримки Конгресу – також надасть допомогу для України у майбутньому на випадок, якщо колишній президент Дональд Трамп буде переобраний на другий термін".

Відомо, що документ пишеться з урахуванням чотирьох етапів:

боротьба,

будівництво,

відновлення,

реформування.

Якою бачить США Україну у 2024 році

Захід сподівається, що у 2024 році Україна не втратить більше території, ніж одна п'ята частина країни, яка зараз окупована Росією.

Також західні уряди хочуть, аби Київ зосередився на тактиці, в якій ЗСУ останнім часом досягли більшого успіху. Йдеться про обстріли на великі відстані.

У виданні також звернули увагу на слова президента України про продовження нашою державою наступу.

Плани на 2024 рік – це "не лише оборона"...Ми хочемо, щоб наша країна зберегла ініціативу, а не ворог,

– зауважили журналісти слова Зеленського у відеозверненні.

Також у виданні зазначили, що ті американські політики, які нещодавно зустрічалися з ним приватно, кажуть, що Зеленський має сумніви щодо того, наскільки амбітними будуть плани України без ясності щодо допомоги США.

За словами політиків США, вони очікують, що війна зрештою завершиться переговорами, але також не думають, що Путін буде серйозно ставитися до переговорів цього року, частково тому, що він сподівається на повернення до влади Дональда Трампа і відкличе підтримку в Київ.