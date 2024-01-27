У своєму листі, надісланому у п'ятницю 26 січня до своїх колег, Майк Джонсон заявив, що закон Сенату щодо кордону та допомоги Україні та іншим країнам було б "мертвим після прибуття" до Палати представників, якщо повідомлення про його умови відповідають дійсності.

Читайте також Рішення буде знайдено: як на фронті позначиться затягування допомоги від США

Не бачить майбутнього для додаткового пакета

Журналісти пишуть, що відповідний лист з'явився після окремих сигналів від помічників Палати представників і консерваторів у Палаті представників і Сенаті про те, що додатковий пакет не має майбутнього у Палаті представників. Навіть за умови, що його таки схвалить Сенат.

Я хотів би надати коротку інформацію щодо додаткового пакета та кордону, оскільки Сенат, схоже, не може досягти жодної згоди. Якщо чутки про зміст законопроєкту правдиві, то він все одно був би мертвим після прибуття до Палати представників,

– зазначив Джонсон у листі до колег.

Джонсон написав листа тоді, коли республіканці у Сенаті займаються пошуком альтернативного плану надання допомоги Україні, щоб вийти на фінішну пряму.

Раніше Джо Байден вирішив об'єднати питання виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню разом з імміграційним питанням. Він думав, що це дозволить ухвалити рішення. Але насправді відповідне рішення лише ускладнило просування підтримки нашої держави.

Україна чекає на 50 мільярдів від ЄС

Водночас Україна очікує на виділення 50 мільярдів євро від Євросоюзу. Міністерка євроінтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що у Києві чекають на досягнення згоди серед усіх країн-членів ЄС. Це може статися під час засідання Європейської ради 1 лютого.

Одне з основних фінансових рішень буде ухвалено вже 1 лютого. На початку березня це рішення має бути затверджено Європейським парламентом, і лише в такому графіку ми можемо отримати відповідне фінансування швидко. Для нас це не допомога. Це елемент виживання,

– наголосила Стефанішина.

За словами міністерки, в ЄС точаться дискусії щодо збільшення Європейського фонду миру для нашої держави. Можливо, до кінця лютого відповідне рішення ухвалять.