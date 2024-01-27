В своем письме, направленном в пятницу 26 января к своим коллегам, Майк Джонсон заявил, что закон Сената относительно границы и помощи Украине и другим странам был бы "мертвым по прибытии" в Палату представителей, если сообщения о его условиях соответствуют действительности.

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Не видит будущего для дополнительного пакета

Журналисты пишут, что соответствующее письмо появилось после отдельных сигналов от помощников Палаты представителей и консерваторов в Палате представителей и Сенате о том, что дополнительный пакет не имеет будущего в Палате представителей. Даже при условии, что его одобрит Сенат.

Я хотел бы предоставить краткую информацию о дополнительном пакете и границе, поскольку Сенат, похоже, не может добиться никакого согласия. Если слухи о содержании законопроекта правдивы, то он все равно был бы мертвым по прибытии в Палату представителей,

– указал Джонсон в письме к коллегам.

Джонсон написал письмо тогда, когда республиканцы в Сенате занимаются поиском альтернативного плана оказания помощи Украине, чтобы выйти на финишную прямую.

Ранее Джо Байден решил объединить вопрос о выделении помощи Украине, Израиля и Тайваня вместе с иммиграционным вопросом. Он думал, что это позволит принять решение. Но на самом деле соответствующее решение только усложнило продвижение поддержки нашего государства.

Украина ждет 50 миллиардов от ЕС

В то же время Украина ожидает выделения 50 миллиардов евро от Евросоюза. Министр евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в Киеве ожидают достижения согласия среди всех стран-членов ЕС. Это может произойти на заседании Европейского совета 1 февраля.

Одно из основных финансовых решений будет принято уже 1 февраля. В начале марта это решение должно быть утверждено Европейским парламентом, и только в таком графике мы можем получить соответствующее финансирование быстро. Для нас это не помощь. Это элемент выживания,

– отметила Стефанишина.

По словам министра, в ЕС ведутся дискуссии по поводу увеличения Европейского фонда мира для нашего государства. Возможно, до конца февраля соответствующее решение будет принято.