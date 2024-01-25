Министр евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев ожидает полный консенсус со стороны всех государств-членов ЕС о выделении 50 миллиардов евро во время заседания Европейского совета 1 февраля. Об этом она сообщила во время рабочего визита в Брюссель, передает корреспондентка 24 Канала.

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Ждем положительных новостей

Стефанишина рассказала, что Украина и Брюссель работают над принятием положительного решения для нашего государства. В частности, президент Зеленский отдельно проведет переговоры с лидерами государств-членов ЕС. Также готовится встреча министра иностранных дел и руководителя Офиса президента с коллегой из Будапешта.

По словам министра, европейские лидеры испытывают давление из-за отсутствия решения по финансовой помощи со стороны США.

Одно из основных финансовых решений будет принято уже 1 февраля. В начале марта это решение должно быть утверждено Европейским парламентом, и только в таком графике мы можем получить соответствующее финансирование быстро. Для нас это не помощь. Это элемент выживания,

– подчеркнула Стефанишина.

Она добавила, что в ЕС также продолжаются дискуссии по увеличению Европейского фонда мира для Украины и возможно до конца февраля будет принято соответствующее решение.

Напомним, что вчера, 24 января, премьер Словакии Роберт Фицо побывал в Ужгороде, где провел переговоры с главой украинского правительства Шмыгалем. По результатам этой встречи, Словакия пообещала не блокировать выделение Киеву 50 миллиардов ЕС.

Разморозят ли средства для Венгрии во избежание ее вето на 50 миллиардов для Украины

Еврокомиссар по вопросам финансов Йоханнес Хан во время заседания комитета Европарламента по вопросам бюджетного контроля заявил, что Еврокомиссия не планирует размораживать средства для Будапешта из заблокированных фондов накануне саммита 1 февраля.

Более 22 миллиардов евро из Фонда сплоченности для Будапешта больше года находятся под заморозкой.

Как отметил еврокомиссар, Венгрия до сих пор не сообщила о выполнении необходимых реформ в сфере права.

Отметим, что ранее в Будапеште называли размораживание всех своих средств условием для снятия вето на помощь Украине.