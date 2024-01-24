Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок прокомментировал это событие 24 Каналу. По его словам, решение Словакии явилось результатом уступок со стороны Европейского Союза.

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"Я не исключаю, что цена такого удержания высока. Но то, что в публичной плоскости появляются сообщения, вредящие России, российской пропаганде, – это очень хорошая история", – отметил Клочок.

Не Словакией единой

Стало известно, что турецкий парламент одобрил договор о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал парламент сделать то же самое.

Эти "три богатыря" – Эрдоган, Орбан и Фицо – резко изменили свое мнение. По-моему, это результат плодотворной работы дипломатического корпуса всего мира без преувеличения,

– констатировал Клочок.

Какой бы ни была цена, лидеры стран ЕС и НАТО понимают, что самое важное – сохранить единство альянса, и военного, и экономично-политического. Особенно на фоне роста конфронтации России со странами НАТО и последующей эскалации военных действий на территории Украины.

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