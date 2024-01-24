Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок прокоментував цю подію 24 Каналу. За його словами, рішення Словаччини стало результатом поступок з боку Європейського Союзу.

До вашої уваги Фіцо не блокуватиме 50 мільярдів євро від ЄС: важливі домовленості зі Словаччиною

"Я не виключаю, що ціна такого утримання висока. Але те, що в публічній площині з'являються повідомлення, які шкодять Росії, російській пропаганді, – це дуже хороша історія", – зазначив Клочок.

Не Словаччиною єдиною

Стало відомо, що турецький парламент схвалив договір щодо ратифікації угоди про вступ Швеції до НАТО. Крім того, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав парламент зробити те саме.

Ці "три богатирі" – Ердоган, Орбан і Фіцо – різко змінили свою думку. Як на мене, це результат плідної роботи дипломатичного корпусу всього світу без перебільшення,

– констатував Клочок.

Якою б не була ціна, лідери країн ЄС і НАТО розуміють, що найважливіше – зберегти єдність альянсу, і військового, і економічно-політичного. Особливо на тлі зростання конфронтації Росії з країнами НАТО і подальшої ескалації воєнних дій на території України.

Макрофінансова допомога ЄС для України: останні новини