В части областей несколько потеплеет по сравнению с предыдущими днями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
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Какой будет погода 23 декабря
По данным синоптиков, в восточных, а также Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и в южной части будет дождь. Кроме вышеупомянутого, на крайнем западе местами обещают небольшой снег. В то же время на остальной территории осадков не прогнозируют.
На юге, востоке страны и в большинстве центральных областей, согласно обнародованной информации, ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер в течение суток будет двигаться в основном в юго-восточном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза, днем ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В то же время в южной и восточной частях ночью Украины синоптики обещают около 0 градусов, днем будет от 2 до 7 градусов тепла.
Также на юге Одесской области и на территории временно оккупированного Крыма пригреет до 10 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев 0...+2,
- Ужгород +2...+4,
- Львов 0...+2,
- Ивано-Франковск 0...+2,
- Тернополь 0...+2,
- Черновцы 0...+2,
- Хмельницкий 0...+2,
- Луцк 0...+2,
- Ровно 0...+2,
- Житомир 0...+2,
- Винница 0...+2,
- Одесса +7...+9,
- Николаев +4...+6,
- Херсон +4...+6,
- Симферополь +7...+9,
- Кропивницкий +2...+4,
- Черкассы +2...+4,
- Чернигов 0...+2,
- Сумы 0...+2,
- Полтава +2...+4,
- Днепр +3...+5,
- Запорожье +4...+6,
- Донецк +3...+5,
- Луганск +4...+6,
- Харьков +3...+5.
Прогноз погоды на 23 декабря / Карта Укргидрометцентра