В части областей несколько потеплеет по сравнению с предыдущими днями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также Мокрый снег, местами будут дожди: прогноз погоды в Украине на 22 декабря

Какой будет погода 23 декабря

По данным синоптиков, в восточных, а также Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и в южной части будет дождь. Кроме вышеупомянутого, на крайнем западе местами обещают небольшой снег. В то же время на остальной территории осадков не прогнозируют.

На юге, востоке страны и в большинстве центральных областей, согласно обнародованной информации, ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер в течение суток будет двигаться в основном в юго-восточном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза, днем ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В то же время в южной и восточной частях ночью Украины синоптики обещают около 0 градусов, днем будет от 2 до 7 градусов тепла.

Также на юге Одесской области и на территории временно оккупированного Крыма пригреет до 10 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев 0...+2,

Ужгород +2...+4,

Львов 0...+2,

Ивано-Франковск 0...+2,

Тернополь 0...+2,

Черновцы 0...+2,

Хмельницкий 0...+2,

Луцк 0...+2,

Ровно 0...+2,

Житомир 0...+2,

Винница 0...+2,

Одесса +7...+9,

Николаев +4...+6,

Херсон +4...+6,

Симферополь +7...+9,

Кропивницкий +2...+4,

Черкассы +2...+4,

Чернигов 0...+2,

Сумы 0...+2,

Полтава +2...+4,

Днепр +3...+5,

Запорожье +4...+6,

Донецк +3...+5,

Луганск +4...+6,

Харьков +3...+5.



Прогноз погоды на 23 декабря / Карта Укргидрометцентра