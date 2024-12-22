У частині областей дещо потеплішає у порівнянні з попередніми днями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якоб буде погода 23 грудня

За даними синоптиків, у східних, а також Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях та у південній частині буде дощ. Крім вищезгаданого, на крайньому заході місцями обіцяють невеликий сніг. Водночас на решті території опадів не прогнозують.

На півдні, сході країни та в більшості центральних областей, згідно з оприлюдненою інформацією, вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман. Вітер впродовж доби буде рухатися здебільшого у південно-східному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу, вдень очікують від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Водночас у південній та східній частинах вночі України синоптики обіцяють близько 0 градусів, вдень буде від 2 до 7 градусів тепла.

Також на півдні Одеської області та на території тимчасово окупованого Криму пригріє до 10 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ 0...+2,
  • Ужгород +2...+4,
  • Львів 0...+2,
  • Івано-Франківськ 0...+2,
  • Тернопіль 0...+2,
  • Чернівці 0...+2,
  • Хмельницький 0...+2,
  • Луцьк 0...+2,
  • Рівне 0...+2,
  • Житомир 0...+2,
  • Вінниця 0...+2,
  • Одеса +7...+9,
  • Миколаїв +4...+6,
  • Херсон +4...+6,
  • Сімферополь +7...+9,
  • Кропивницький +2...+4,
  • Черкаси +2...+4,
  • Чернігів 0...+2,
  • Суми 0...+2,
  • Полтава +2...+4,
  • Дніпро +3...+5,
  • Запоріжжя +4...+6,
  • Донецьк +3...+5,
  • Луганськ +4...+6,
  • Харків +3...+5.

Прогноз погоди на завтра 23 грудня 2024 року
Прогноз погоди на 23 грудня / Карта Укргідрометцентру