У частині областей дещо потеплішає у порівнянні з попередніми днями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Якоб буде погода 23 грудня
За даними синоптиків, у східних, а також Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях та у південній частині буде дощ. Крім вищезгаданого, на крайньому заході місцями обіцяють невеликий сніг. Водночас на решті території опадів не прогнозують.
На півдні, сході країни та в більшості центральних областей, згідно з оприлюдненою інформацією, вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман. Вітер впродовж доби буде рухатися здебільшого у південно-східному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу, вдень очікують від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Водночас у південній та східній частинах вночі України синоптики обіцяють близько 0 градусів, вдень буде від 2 до 7 градусів тепла.
Також на півдні Одеської області та на території тимчасово окупованого Криму пригріє до 10 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ 0...+2,
- Ужгород +2...+4,
- Львів 0...+2,
- Івано-Франківськ 0...+2,
- Тернопіль 0...+2,
- Чернівці 0...+2,
- Хмельницький 0...+2,
- Луцьк 0...+2,
- Рівне 0...+2,
- Житомир 0...+2,
- Вінниця 0...+2,
- Одеса +7...+9,
- Миколаїв +4...+6,
- Херсон +4...+6,
- Сімферополь +7...+9,
- Кропивницький +2...+4,
- Черкаси +2...+4,
- Чернігів 0...+2,
- Суми 0...+2,
- Полтава +2...+4,
- Дніпро +3...+5,
- Запоріжжя +4...+6,
- Донецьк +3...+5,
- Луганськ +4...+6,
- Харків +3...+5.
Прогноз погоди на 23 грудня / Карта Укргідрометцентру