Сколько миллиардов заморожено

Еврокомиссия не планирует размораживать средства для Будапешта из заблокированных фондов из-за нарушения верховенства права накануне саммита ЕС в феврале. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам финансов Йоханнес Хан во время заседания комитета Европарламента по вопросам бюджетного контроля, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Йоханнес Хан отметил, что Еврокомиссия продолжает сотрудничать с венгерским правительством для решения имеющихся проблем. Отметим, что под блокировкой находятся более 22 миллиардов евро из Фонда сплоченности для Будапешта.

Из-за чего средства до сих пор заблокированы

По словам еврокомиссара, до сих пор Будапешт не сообщил Еврокомиссии о выполнении реформ.

Венгрия до сих пор официально не сообщила ни о каких новых корректирующих мерах. В декабре, через 1 год после принятия решения Совета, Комиссия была обязана по собственной инициативе провести повторную оценку ситуации в Венгрии. В этой переоценке Комиссия пришла к выводу, что без официального сообщения о новых реформах, бюджет Союза все еще находится на том же уровне риска,

– сказал еврокомиссар.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс добавил, что Еврокомиссия до сих пор обеспокоена состоянием верховенства права в Венгрии. По его словам, нет никаких изменений, учитывая дискриминацию ЛГБТ-сообществ и отсутствия академической свободы.

Нам нужно продолжать мониторинг, и если будут какие-то отклонения в организации и функционировании Национального судейского совета, мы должны будем отреагировать,

– сказал Рейндерс.

Кроме того, Рейндерс отметил, что несмотря на разблокирование 10 миллиардов для Будапешта через принятую судебную реформу, ЕК будет продолжать мониторинг действия соответствующего закона.