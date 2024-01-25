Скільки мільярдів заморожено

Єврокомісія не планує розморожувати кошти для Будапешта із заблокованих фондів через порушення верховенства права напередодні саміту ЄС в лютому. Про це повідомив єврокомісар з питань фінансів Йоханнес Хан під час засідання комітету Європарламенту з питань бюджетного контролю, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Йоханнес Хан наголосив, що Єврокомісія продовжує співпрацювати з угорським урядом для розв'язання наявних проблем. Зазначимо, що під блокуванням перебувають понад 22 мільярди євро з Фонду згуртованості для Будапешта.

Через що кошти досі заблоковані

За словами єврокомісара, досі Будапешт не повідомив Єврокомісію про виконання реформ.

Угорщина досі офіційно не повідомила про жодні нові коригувальні заходи. У грудні, через 1 рік після ухвалення рішення Ради, Комісія була зобов'язана за власною ініціативою провести повторну оцінку ситуації в Угорщині. У цій переоцінці Комісія дійшла висновку, що без офіційного повідомлення про нові реформи, бюджет Союзу все ще перебуває на тому ж рівні ризику,

– сказав єврокомісар.

Своєю чергою єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс додав, що Єврокомісія досі занепокоєна станом верховенства права в Угорщині. За його словами, немає жодних змін з огляду на дискримінацію ЛГБТ-спільнот та відсутності академічної свободи.

Нам потрібно продовжувати моніторинг, і якщо будуть якісь відхилення в організації та функціонуванні Національної суддівської ради, ми повинні будемо відреагувати,

– сказав Рейндерс.

Крім того, Рейндерс зазначив, що попри розблокування 10 мільярдів для Будапешта через ухвалену судову реформу, ЄК буде продовжувати моніторинг чинності відповідного закону.