Оптимизм по выделению средств Украине сохраняется. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Шарп, заметив, что такие сложности не могут длиться долго.

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Получит ли Украина помощь от США

"Думаю, что решение будет найдено, потому что иначе это станет абсолютно беспрецедентным случаем для американской внешней политики. Эта ситуация нанесет огромный ущерб имиджу Соединенных Штатов и повлияет на восприятие страны в мире", – рассказал Давид Шарп.

Следовательно сохраняется вера в то, что все удастся устроить в скорейшие сроки. Даже сообщалось, что стороны почти полностью договорились, но Дональд Трамп смог повлиять на некоторых республиканских сенаторов.

Относительно помощи Израилю, которая также предусматривалась в военном пакете, то сейчас у этой страны другая ситуация, чем у Украины. Израиль испытывает насущную потребность в определенных наименованиях оружия. Но их можно получить, обойдя решение Конгресса. К примеру, одноразовым президентским постановлением.

В случае с Украиной такие варианты тоже возможны, но это не решит глобальную проблему. Украине нужен запас прочности на год – это то, что должен дать пакет помощи,

– заметил Шарп.

Однако, несмотря на всю запутанность ситуации, оптимизм сохраняется. Украина может рассчитывать, что военная помощь будет в скорые сроки.

Может ли Украина без помощи США противостоять России

По словам военного обозревателя, это самый плохой и почти нереалистичный сценарий, ведь он убежден, что помощь от США обязательно будет. Впрочем, если предположить, что ее все-таки не предоставят, то ситуация в Украине значительно ухудшится.

Пока некоторые западные политики пытаются мотивировать американских законодателей голосовать за помощь. В частности, представитель Пентагона заявлял, что без нее Украина может проиграть войну через несколько недель. По мнению Шарпа, такие заявления преследуют одну цель – ускорить решение проблемы.

Мы знаем, что европейские страны с экономической точки зрения вполне могут помогать. У них достаточно потенциала и без Соединенных Штатов. Но с военной точки зрения, важно понимать, что запасов своего оружия у них имело по многим наименованиям. Производство, хоть где-то и нарастает, но такими "скрипучими" темпами,

– заметил военный обозреватель.

Он добавил, что едва ли не труднее всего будет с производством снарядов. Их придется очень сильно экономить. Впрочем, стоит вспомнить, что Украина выдержала российское давление в феврале– марте 2022 года. Это было очень показательно, поэтому нет сомнений, что нашему государству все удастся.

Как экономия снарядов повлияет на возможность отражать российские атаки

Сообщалось, что Россия собрала 40-тысячную группировку для нового наступления на Авдеевку. Этот город остается центром активных сражений. Оккупанты хотят захватить его любой ценой, особенно накануне президентских "выборов" в России.

Россия не откажется от наступательных операций даже локального характера. Поэтому экономия снарядов оказывает негативное влияние на ситуацию на фронте. У меня нет инсайдерской информации, но понимая, что у американцев застрял пакет помощи в Конгрессе, то, вероятно, экономия и определенные лимиты уже вводятся,

– сказал Давид Шарп.

Ситуация возле Авдеевки сегодня очень тяжелая. Город важен для противника еще и с медийной точки зрения. Владимир Путин хочет показать своим избирателям хоть какие-то достижения.

"Авдеевка – удачная возможность, чтобы это сделать. Ради нее россияне готовы заплатить большую цену",– подчеркнул военный обозреватель из Израиля.

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