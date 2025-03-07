Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа во время выступления в Овальном кабинете.
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Президент США Дональд Трамп не ответил на вопрос журналистов относительно того, что будет, если Украине закончатся ракеты для Patriot. Он также в очередной раз отметил, что хочет убедиться, что Украина готова заключить мирное соглашение.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа во время выступления в Овальном кабинете.
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