Трамп не ответил на вопрос о последствиях дефицита ракет для Patriot в Украине / Фото GettyImages

Президент США Дональд Трамп не ответил на вопрос журналистов относительно того, что будет, если Украине закончатся ракеты для Patriot. Он также в очередной раз отметил, что хочет убедиться, что Украина готова заключить мирное соглашение.