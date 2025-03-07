Повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа під час виступу в Овальному кабінеті.

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Як Трамп прокоментував зупинку військової допомоги Україні

Журналіст пригадав слова Трампа, що Росія сильно обстрілює Україну, і поцікавився у американського лідера, чому б не передати Києву засоби ППО. Він також поставив питання щодо того, що буде, коли в України закінчаться ракети для Patriot.

Хороше запитання. Я маю знати, що вони хочуть укласти угоду. Я цього не знаю. Якщо вони не хочуть – ми припиняємо допомогу. Тому що ми хочемо угоди. І я хочу припинити смерті,

– наголосив Трамп.