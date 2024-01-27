Соединенные Штаты Америки не ожидают значительных успехов Украины на поле боя в 2024 году и готовят новый военный план. Так, Стратегия США будет сосредоточена не на отвоевании захваченных Россией территорий.

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Новая стратегия помощи Украине

Целью стратегии США – помочь отразить возможные новые наступления страны-агрессорки, усиливая вооруженные силы и экономику страны.

"Новый план является резким изменением по сравнению с прошлым годом, когда США и союзники поспешно направили обучение и современное оборудование в Киев в надежде, что это сможет быстро отвергнуть российские силы, которые оккупировали территории на востоке и юге Украины",– отметили в издании.

В WР заметили, что эта попытка потерпела неудачу, главным образом из-за сильно укрепленных русских минных полей.

Какая основная идея США

Совершенно ясно, что им (ВСУ – 24 Канал) будет трудно попытаться осуществить такое же серьезное наступление на всех фронтах, который они пытались сделать в прошлом году (2023 год – 24 Канал),

– сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Теперь идея США состоит в том, чтобы дать Украине возможность удержать позиции на поле боя и одновременно "перевести ее на другую траекторию, чтобы она стала гораздо сильнее до конца 2024 года", "вывести ее на более устойчивый путь". Об этом отметили в издании, цитируя своего собеседника, говоривший на правах анонимности.

Журналисты также отметили, что аналогичные усилия этого года Украины по контрнаступлению, вероятно, принесут такой же результат, как и в 2023 году, что станет демонстрацией силы Владимира Путина.

Так что союзники разрабатывают долгосрочные планы. В частности, на прошлой неделе Великобритания обнародовала 10-летнее соглашение, подписанную премьер-министром Риши Сунаком и президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Также извесно, что ожидается визит в Украину президента Франции.

Но успех этой стратегии почти полностью зависит от США., крупнейшего донора денег и техники, а также координатора многосторонних усилий. Этой весной администрация Байдена надеется опубликовать свое 10-летнее обязательство, при условии, что запрос на дополнительное финансирование Украины в размере 61 миллиарда долларов будет одобрен Конгрессом,

– отмечает Washington Post.

В издании заметили, что опасения, что США прекратят финансовую поддержку Украины беспокоят как западных союзников, да и саму Украину.

Что будет в основе документа

По словам американских чиновников, документ будет гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также развитие украинских ВСУ, способных сдерживать русскую злость.

Он будет содержать конкретные обязательства и программы, которые помогут защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Украины, а также помогут стране с политическими реформами, необходимыми для полной интеграции в западные институты.

В издании отметили, что американский чиновник сказал, что "надежды заключаются в том, что долгосрочное обещание – опять же при условии поддержки Конгресса– также предоставит помощь для Украины в будущем на случай, если бывший президент Дональд Трамп будет переизбран на второй срок.

Известно, что документ пишется с учетом четырех этапов:

борьба,

строительство,

восстановление,

реформирование.

Как видит США Украину в 2024 году

Запад надеется, что в 2024 году Украина не потеряет больше территории, чем одна пятая часть страны, которая сейчас оккупирована Россией.

Также западные правительства хотят, чтобы Киев сосредоточился на тактике, в которой ВСУ в последнее время добились большего успеха. Речь идет об обстрелах на больших расстояниях.

В издании также обратили внимание на слова президента Украины о продолжении нашим государством наступления.

Планы на 2024 год – это "не только оборона"...Мы хотим, чтобы наша страна сохранила инициативу, а не враг,

– отметили журналисты слова Зеленского в видеообращении.

Также в издании отметили, что те американские политики, которые недавно встречались с ним приватно, говорят, что Зеленский сомневается в этом, насколько амбициозными будут планы Украины без ясности помощи США.

По словам политиков США, они ждут, что война в конце концов завершится переговорами, но также не думают, что Путин будет серьезно относиться к переговорам в этом году, частично назад, что он надеется на возвращение к власти Дональда Трампа и отзовет поддержку в Киеве.