Эксперт по авиации Валерий Романенко прокомментировал 24 Каналу такую возможность. Ранее руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что обе страны только выиграют.

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"Эта ракета была бы нам очень полезна, потому что создана на базе американской Hydra 70, которую мы массово используем с наших вертолетов армейской авиации и штурмовиков. Если бы мы ее получили, смогли бы ее использовать без какой-либо дополнительной подготовки", – констатировал Романенко.

Обратите внимание! Утилизация CRV7 продолжается в Канаде с 2021 года. Всего этих ракет в соответствующем состоянии и с боевыми частями осталось 8 тысяч.

"Убийца" бронетехники

Ракета CRV7 имеет более мощный двигатель, чем американская Hydra 70. Большая кинетическая энергия, которую позволяет развить этот двигатель, натолкнула на мысль использовать CRV7 для поражения всевозможных бункеров, защитных сооружений и бронетехники.

Были испытания этой ракеты по танку Т-72, то она пробивала его с расстояния три километра почти со всех проекций – с боковой, верхней, задней, где самая тонкая броня,

– отметил Романенко.

Для повышения бронебойного эффекта сделали вольфрамовые наконечники, которые при стрельбе по укреплениям способны пробивать до 25 миллиметров брони, одного метра бетона и четырех метров почвы.

Поэтому украинские самолеты и вертолеты могли бы эффективно применить CRV7 против российской бронетехники, ведь эта ракета может прошивать бронетранспортеры и боевые машины пехоты почти насквозь.

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