У Каракалпакстані через протести загинули 14 цивільних і 4 поліцейських

У республіці Каракалпакстан силовики жорстко затримували протестувальників. Загалом внаслідок заворушень загинули 18 людей, 14 з яких були цивільними.

Протести розпочалися 1 липня. Причиною заворушень стала незадоволеність конституційною реформою – влада Узбекистану планувала забрати з опису республіки слово "суверенна" та позбавити її права вийти зі складу держави шляхом проведення референдуму.

До теми Протести набирають обертів: в Узбекистані силовики жорстко затримують людей

Під час протестів загинули 18 людей

За інформацією місцевих ЗМІ, командувач національної гвардії Узбекистану, комендант Каракалпакстану Рустам Джураєв розповів, що під час заворушень у столиці республіки Нукусі внаслідок важких травм загинули 18 людей. 14 з них були цивільними, а 4 – правоохоронцями.

За його словами, 13 протестувальників буцімто перебували під впливом алкоголю та наркотиків. Своєю чергою, правоохоронці "виконували свій службовий обов'язок".

За медичною допомогою загалом звернулися 243 людини, серед яких були 38 силовиків. 94 постраждалих госпіталізували.

Водночас, за інформацією BBC, у лікарнях Каракалпакстану перебувають тисячі пацієнтів з пораненнями. Міністр охорони здоров'я республіки заявив, що лікарні у Нукусі – переповнені постраждалими.

Під час протестів правоохоронці жорстоко затримали 516 людей. Генпрокуратура Узбекистану за фактом заворушень порушила кримінальну справу щодо зазіхання на конституційний лад.

Парламент Узбекистану вирішив таки зберегти статус суверенітету Каракалпакстану

Відповідно до указу президента з 3 липня по 2 серпня на території Республіки Каракалпакстан запровадили надзвичайний стан.

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв заявив, що поправки щодо суверенітету Каракалпакстану до Конституції не вноситимуть. Однак під час зустрічі з місцевими депутатами він звинуватив організаторів протестів, назвавши їх зловмисниками, які намагаються дестабілізувати ситуацію в країні.

За словами Мірзійоєва, вони хотіли "захопити будівлі органів місцевого самоврядування", щоб отримати зброю.

Використовуючи свою чисельну перевагу, ці чоловіки напали на правоохоронців, жорстоко побивши їх і завдавши тяжких тілесних ушкоджень

– заявив президент.

Після введення надзвичайного стану поліція та армія почали патрулювати вулиці Нукуса. Опозиційний політик у вигнанні Пулат Ахунов розповів, що люди зараз не можуть пересуватися та отримувати інформацію.

"У багатьох місцях все ще тривають мітинги. В цілому, я думаю, що ситуація починає стабілізуватися, але є й інша небезпека. Були факти етнічних зіткнень між каракалпаками та узбеками", – наголосив Ахунов.

Політик підсумував, що ситуація може вийти з-під контролю. Він боїться, що все може перерости в етнічний конфлікт між узбеками та каракалпаками, які є меншиною з власною мовою. Тоді мовитиметься не про статус Каракалпакстану, й це є небезпечнішим.

Варто подивитися – на яких умовах іноземці воюють разом з бійцями ЗСУ: відео