Місцеві ЗМІ пишуть, мовляв, влада локально "працює" щодо протестувальників. Повідомлення про затримання були з першого дня протестів.

До теми В Узбекистані спалахнули протести: влада закрила кордон з Казахстаном в одному з регіонів

Однак в мережі з'явились відео, як правоохоронці застосовують силу до мітингарів. Вони жорстко заламують їх. При цьому на записі є як чоловіки, так і жінки.

До речі, кількість затриманих – невідома.

Протести в Узбекистані: що відомо

На протести люди почали виходити 1 липня. Причиною заворушень стала незадоволеність конституційною реформою. Влада Узбекистану хотіла забрати з опису республіки слово "суверенна" та позбавити її правв через референдум вийти зі складу держави.

Однак також зіграло роль затримання місцевого журналіста Даулетмурата Тажимуратова. Згодом його таки відпустили.

Мітинги почались у кількох містах республіці Каракалпакстан: Нукус, Чимбаї, Муйнаку. Там відключили інтернет, а мобільний зв'ящок працює з перебоями.

Влада звинувачує протестувальників у спробі перевороту. Навіть закрили частину кордону з Казахстаном.

Для придушення протестів у регіоні ввели надзвичайний стан, який триватиме з 3 липня до 2 серпня.

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