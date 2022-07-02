Про початок протестів почали повідомляти 1 липня. Станом на вечір наступного дня ситуація в країні загострена. В республіці Каракалпакстан повністю відключений інтернет, а мобільний зв'язок працює з перебоями. Саме там закрили кордон.

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Чому почалися протести в Узбекистані

Основною причиною масових заворушень є незадоволеність конституційною реформою, яку почали проводити в Узбекистані. Проте видання "Настоящее время" повідомило, що каталізатором також було затримання місцевого журналіста та активіста Даулетмурата Тажимуратова.

Чоловік напередодні закликав громадян вийти на мітинги проти проєкту поправок до Конституції. Згодом його сестра повідомила, що поліцейські забрали Тажимуратова з дому. Ввечері того ж дня з'явилися повідомлення, що журналіста відпустили.

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Силовики затримують протестувальників

Люди вийшли на вулиці в різних частинах території республіки Каракалпакстан. Це сталося одразу в кількох містах:

столиці республіки – Нукус;

Чимбаї;

Муйнаку.

У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що влада країни ввела в Каракалпакстан додаткові сили своєї Нацгвардії. Вже зафіксовано багато випадків затримань, проте поки невідомо, скількох людей спіймали силовики.

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МВС Узбекистану звинуватило "групу злочинців"

У Міністерстві внутрішніх справ Узбекистану оприлюднили свою заяву ще в день початку протестів. Там вказали, що "деякі громадяни, внаслідок неправильного тлумачення конституційних реформ, провели незаплановану ходу". Також підтвердили, що було застосування сили проти протестувальників. Водночас сказали, що люди нібито почали розходитися самі.

Наразі громадський порядок відновлено, з громадянами проводиться робота щодо роз'яснення про неприпустимість порушень законодавства, а також розгляду звернень громадян у встановленому порядку,

– написали в МВС Узбекистану.

Згодом там розповіли, що заворушення нібито організувала "група злочинців", яка хотіла захопити державні організації Республіки Каракалпакстан. "Ті, хто маскувалися під популістів, маніпулювали свідомістю та переконаннями людей, підбурювали заворушення", – написали силовики країни.

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