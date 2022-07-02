Згодом також влаштували пожежі в кількох частинах цієї будівлі. Люди там вимагали розпуску влади й проведення нових виборів.

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Які вимоги протестувальників у Лівії

Окрім цього, тривають масові протести в столиці Лівії – Триполі, а також у кількох менших містах. Люди вийшли на вулиці не лише з бажанням розпуску органів влади, а й з кількома іншими вимогами. "Нам набридло, набридло! Нація хоче скинути уряди! Ми хочемо електроенергії!" – кричали протестувальники в Триполі.

Протести й підпал парламенту Лівії: дивіться відео

Демонстранти в столиці Триполі підіймають фотографії всіх учасників лівійської сцени (політичної – 24 канал) та скандують "Усі вони... означає всі",

– повідомляють місцеві.

Демонстранти оприлюднили заяву, де вказали основні вимоги;

розпустити всі органи влади;

оголосити надзвичайний стан в країні;

врегулювати кризу з електроенергією;

прискорити проведення виборів;

домогтися виведення іноземних найманців з країни.



Демонстранти в столиці Лівії 1 липня / Фото з твітера قلم حر

Щодо Тобруку, то там загострення ситуації сталося вже під вечір. Демонстранти почали підпалювати будівлю свого парламенту, коли її покинули силовики. У багатьох кабінетах демонстранти займалися спалюванням офіційних документів. Таким чином були пошкоджені:

кабінети;

зали для зустрічі;

гостьові будинки.

Пожежа палати представників в місті Тобрук: дивіться відео

Чому почалися протести лівійців

У лютому минулого року сторони багаторічного збройного конфлікту всередині країни домовилися про формування нового перехідного уряду. 24 грудня мали відбутися президентські вибори, а після них і парламентські.

Проте в останній момент їх відклали на невизначений термін. У Лівії встановилося двовладдя, яке призвело до гуманітарних проблем. Зокрема, в деяких регіонах відсутнє електропостачання.

Протести в Лівії вплинуть на світ

Bloomberg повідомляє, що протягом кількох днів експорт нафти з Лівії впав приблизно на третину рівня минулого року. Це сталося, коли загострення політичної кризи призвело до призупинення експорту у двох ключових портах країни – Ес-Сідера та Рас-Лануфа.

Тому події Лівії загрожують ще більшим погіршенням ситуації на світовому ринку нафти. Наразі неможливо передбачити, наскільки сильно підніметься вартість ресурсу, проте цей неминучий процес вже запущений.

Важливо! Попереднє подорожчання сталося після вторгнення Росії в Україну. Нафта марки Brent станом на 1 липня коштує на 40% більше ніж це було п'ятьма місяцями раніше.

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