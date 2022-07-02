Згодом також влаштували пожежі в кількох частинах цієї будівлі. Люди там вимагали розпуску влади й проведення нових виборів.
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Які вимоги протестувальників у Лівії
Окрім цього, тривають масові протести в столиці Лівії – Триполі, а також у кількох менших містах. Люди вийшли на вулиці не лише з бажанням розпуску органів влади, а й з кількома іншими вимогами. "Нам набридло, набридло! Нація хоче скинути уряди! Ми хочемо електроенергії!" – кричали протестувальники в Триполі.
Протести й підпал парламенту Лівії: дивіться відео
Демонстранти в столиці Триполі підіймають фотографії всіх учасників лівійської сцени (політичної – 24 канал) та скандують "Усі вони... означає всі",
– повідомляють місцеві.
Демонстранти оприлюднили заяву, де вказали основні вимоги;
- розпустити всі органи влади;
- оголосити надзвичайний стан в країні;
- врегулювати кризу з електроенергією;
- прискорити проведення виборів;
- домогтися виведення іноземних найманців з країни.
Демонстранти в столиці Лівії 1 липня / Фото з твітера قلم حر
Щодо Тобруку, то там загострення ситуації сталося вже під вечір. Демонстранти почали підпалювати будівлю свого парламенту, коли її покинули силовики. У багатьох кабінетах демонстранти займалися спалюванням офіційних документів. Таким чином були пошкоджені:
- кабінети;
- зали для зустрічі;
- гостьові будинки.
Пожежа палати представників в місті Тобрук: дивіться відео
Чому почалися протести лівійців
У лютому минулого року сторони багаторічного збройного конфлікту всередині країни домовилися про формування нового перехідного уряду. 24 грудня мали відбутися президентські вибори, а після них і парламентські.
Проте в останній момент їх відклали на невизначений термін. У Лівії встановилося двовладдя, яке призвело до гуманітарних проблем. Зокрема, в деяких регіонах відсутнє електропостачання.
Протести в Лівії вплинуть на світ
Bloomberg повідомляє, що протягом кількох днів експорт нафти з Лівії впав приблизно на третину рівня минулого року. Це сталося, коли загострення політичної кризи призвело до призупинення експорту у двох ключових портах країни – Ес-Сідера та Рас-Лануфа.
Тому події Лівії загрожують ще більшим погіршенням ситуації на світовому ринку нафти. Наразі неможливо передбачити, наскільки сильно підніметься вартість ресурсу, проте цей неминучий процес вже запущений.
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