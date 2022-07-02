Впоследствии также устроили пожары в нескольких частях этого здания. Люди там требовали роспуска власти и проведение новых выборов.
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Какие требования протестующих в Ливии
Кроме этого, продолжаются массовые протесты в столице Ливии – Триполи, а также в нескольких городах поменьше. Люди вышли на улицы не только с желанием роспуска органов власти, но и с несколькими требованиями. "Нам надоело, надоело! Нация хочет сбросить правительства! Мы хотим электроэнергии!" – кричали протестующие в Триполи.
Протесты и поджог парламента Ливии: смотрите видео
Демонстранты в столице Триполи поднимают фотографии всех участников ливийской (политической – 24 канал) сцены и скандируют: "Все они... значит все",
– сообщают местные.
Демонстранты обнародовали заявление, в котором указали основные требования:
- распустить все органы власти;
- объявить чрезвычайное положение в стране;
- урегулировать кризис с электроэнергией;
- ускорить проведение выборов;
- добиться вывода иностранных наемников из страны.
Демонстранты в столице Ливии 1 июля / Фото из твиттера قلم حر
Что касается Тобрука, то там обострение ситуации произошло уже к вечеру. Демонстранты начали поджигать здание своего парламента, когда из него уже ушли силовики. Во многих кабинетах демонстранты занимались сжиганием официальных документов. Таким образом были повреждены:
- кабинеты;
- залы для встреч;
- гостевые дома.
Пожар палаты представителей в Тобруке: смотрите видео
Почему начались протесты ливийцев
В феврале прошлого года стороны многолетнего вооруженного конфликта внутри страны договорились о формировании нового переходного правительства. 24 декабря должны были пройти президентские выборы, а после них и парламентские.
Однако в последний момент их отложили на неопределенный срок. В Ливии установилось двоевластие, которое привело к гуманитарным проблемам. В частности, в некоторых регионах отсутствует электроснабжение.
Протесты в Ливии повлияют на мир
Bloomberg сообщает, что экспорт нефти из Ливии упал примерно на треть уровня прошлого года. Это произошло, когда обострение политического кризиса привело к приостановке экспорта в двух ключевых портах страны – Эс-Сидера и Рас-Лануфа.
Поэтому события Ливии угрожают еще большим ухудшением ситуации на мировом рынке нефти. Пока невозможно предположить, насколько сильно поднимется стоимость ресурса, однако этот неизбежный процесс уже запущен.
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