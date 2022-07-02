Впоследствии также устроили пожары в нескольких частях этого здания. Люди там требовали роспуска власти и проведение новых выборов.

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Какие требования протестующих в Ливии

Кроме этого, продолжаются массовые протесты в столице Ливии – Триполи, а также в нескольких городах поменьше. Люди вышли на улицы не только с желанием роспуска органов власти, но и с несколькими требованиями. "Нам надоело, надоело! Нация хочет сбросить правительства! Мы хотим электроэнергии!" – кричали протестующие в Триполи.

Протесты и поджог парламента Ливии: смотрите видео

Демонстранты в столице Триполи поднимают фотографии всех участников ливийской (политической – 24 канал) сцены и скандируют: "Все они... значит все",

– сообщают местные.

Демонстранты обнародовали заявление, в котором указали основные требования:

распустить все органы власти;

объявить чрезвычайное положение в стране;

урегулировать кризис с электроэнергией;

ускорить проведение выборов;

добиться вывода иностранных наемников из страны.



Демонстранты в столице Ливии 1 июля / Фото из твиттера قلم حر

Что касается Тобрука, то там обострение ситуации произошло уже к вечеру. Демонстранты начали поджигать здание своего парламента, когда из него уже ушли силовики. Во многих кабинетах демонстранты занимались сжиганием официальных документов. Таким образом были повреждены:

кабинеты;

залы для встреч;

гостевые дома.

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Почему начались протесты ливийцев

В феврале прошлого года стороны многолетнего вооруженного конфликта внутри страны договорились о формировании нового переходного правительства. 24 декабря должны были пройти президентские выборы, а после них и парламентские.

Однако в последний момент их отложили на неопределенный срок. В Ливии установилось двоевластие, которое привело к гуманитарным проблемам. В частности, в некоторых регионах отсутствует электроснабжение.

Протесты в Ливии повлияют на мир

Bloomberg сообщает, что экспорт нефти из Ливии упал примерно на треть уровня прошлого года. Это произошло, когда обострение политического кризиса привело к приостановке экспорта в двух ключевых портах страны – Эс-Сидера и Рас-Лануфа.

Поэтому события Ливии угрожают еще большим ухудшением ситуации на мировом рынке нефти. Пока невозможно предположить, насколько сильно поднимется стоимость ресурса, однако этот неизбежный процесс уже запущен.

Важно! Предыдущее удорожание произошло после масштабного вторжения России в Украину. Нефть марки Brent по состоянию на 1 июля стоит на 40% больше, чем это было пятью месяцами ранее.

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