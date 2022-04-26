Как сообщили украинские разведчики, оккупантов может стать больше за счет слушателей Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург), которые сейчас на стажировке в Ливии.

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Курсантов военной академии хотят вернуть со стажировки

Командование академии уже прилагает усилия, чтобы перебросить курсантов из Ливии прямо на войну в Украине. Также государство-агрессор готово снизить свой контингент в Сирии. Следовательно, в тактической группировке "Алеппо" было сокращено 200 должностей.

Россияне заинтересовались участниками боевых действий в Сирии и Чечне

В общем, российское военное командование не прочь пополнить личный состав участниками боевых действий в Сирии и Чечне.

Основные регионы, где ведут мобилизационную кампанию:

Краснодарский край,

Пермский край,

Дагестан,

Ингушетия,

Калмыкия.

При этом активно работает пропаганда, рассказывая о "нацистском режиме" в Украине. Также заманить людей на войну пытаются обещаниями подзаработать. Более того, еще один ужасный повод – привезти из войны намародеренные "трофеи".

Участники войны в Сирии в Украине: коротко

Ранее появилась информация, что российские десантники из Сирии отзываются для участия в войне в Украине.

Командующим российскими войсками в Украине является Александр Дворников, этого генерала прозвали "мясником" именно за то, как он вел войну в Сирии.

Также украинские военные уничтожили представителей одной БТГр , уничтожавшей мирное население на сирийской территории.

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