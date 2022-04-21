Об этом на своей странице в фейсбуке написал журналист Роман Цымбалюк. Он отметил, что так командование 106 парашютно-десантной дивизии (военная часть №55599, Тула) хочет реабилитироваться после провального наступления в Украине, во время которого ликвидировали не менее 5 их рот.

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Почему их вызывают

"В мае 2022 года запланировали вернуть всех военнослужащих 106 парашютно-десантной дивизии из Сирии, чтобы со "свежими силами" проявить себя в "специальной военной операции"", – сообщил Цымбалюк.

Военные против

Впрочем, журналист подчеркнул, что военнослужащие этой дивизии не поддерживают подобные действия командиров. Они уже пишут рапорты на увольнения, которые отправят на подпись сразу по прибытии в Россию.

По информации Цымбалюка, рапорты на увольнение уже успели написать 20 человек. Кроме того, еще около половины военнослужащих 106 парашютно-десантной дивизии в Сирии планируют это сделать.

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