Так, расследователи CIT заметили, что особую жестокость проявляли россияне из этих городов, а не с Кавказа.

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Отмечают, что ситуация по проявлениям зверств отличается в зависимости от регионов. Мол, это зависело от того, находится населенный пункт в тылу или нет, и как давно он находится в тылу или на линии фронта.

Почему в Буче было больше всего казней мирных

В Бородянке погибшие были в основном от обстрелов жилых построек, от попадания снаряда. Расстрелов там было меньше. Вероятно, россияне воспринимали этот населенный пункт как свой тыл.

Буча же была на передней линии фронта. Российским военным давали отпор, поэтому оккупанты в каждом человеке видели наводчиков, корректировщиков и "нацистов". Вероятно, потому и россияне зверили и казнили мирных людей.

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Так, розслідувачі CIT зауважили, що особливу жорстокість проявляли росіяни з цих міст, а не з Кавказу.

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Зауважують, що ситуація щодо проявів звірств відрізняється залежно від регіонів. Мовляв, це залежало від того, перебуває населений пункт у тилу чи ні, і як давно він в тилу чи на лінії фронту.

Чому в Бучі було найбільше страт мирних

У Бородянці загиблі були здебільшого від обстрілів житлових будівель, від влучення снаряда. Розстрілів там було менше. Ймовірно, росіяни сприймали цей населений пункт як свій тил.

Натомість Буча була на передній лінії фронту. Російським військовим давали відсічі, тому окупанти в кожній людині бачили навідників, коригувальників та "нацистів". Ймовірно, тому й росіяни звіріли та страчували мирних людей.

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