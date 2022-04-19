Так, розслідувачі CIT зауважили, що особливу жорстокість проявляли росіяни з цих міст, а не з Кавказу.

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Зауважують, що ситуація щодо проявів звірств відрізняється залежно від регіонів. Мовляв, це залежало від того, перебуває населений пункт у тилу чи ні, і як давно він в тилу чи на лінії фронту.

Чому в Бучі було найбільше страт мирних

У Бородянці люди гинули здебільшого від обстрілів житлових будівель, від влучення снаряда. Розстрілів там було менше. Ймовірно, росіяни сприймали цей населений пункт як свій тил.

Натомість Буча була на передній лінії фронту. Російським військовим давали відсіч, тому окупанти в кожній людині бачили навідників, коригувальників та "нацистів". Ймовірно, тому й росіяни звіріли та страчували мирних людей.

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