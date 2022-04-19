Найбільше дітей постраждало у Донецькій області
Станом на 19 квітня у через війну в Україні постраждали 572 дитини. На жаль, кількість поранених зросла до 367 дітей.
Варте уваги Росіяни викрали й вивезли в Ростов 13 сиріт із Маріуполя
В Офісі генпрокурора повідомили, що за останню добу офіційне число загиблих дітей не змінилося – 205.
Найбільше дітей постраждало у Донецькій та Київських областях – 118 та 108 відповідно. У Києві внаслідок війни постраждали 16 дітлахів.
Скільки дітей постраждало в інших областях України:
- Харківська – 91;
- Чернігівська – 54;
- Херсонська – 43;
- Миколаївська – 40;
- Луганська – 36;
- Запорізька – 25;
- Сумська – 16;
- Житомирська – 15.
До речі – Окупанти в ОРДЛО хочуть відкрити козачий кадетський корпус: дивіться відео