Больше всего детей пострадало в Донецкой области

По состоянию на 19 апреля в результате войны в Украине пострадали 572 ребенка. К сожалению, количество раненых выросло до 367 детей.

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В Офисе генпрокурора сообщили, что за последние сутки официальное число погибших детей не изменилось – 205.

Больше всего детей пострадало в Донецкой и Киевских областях – 118 и 108 соответственно. В Киеве в результате войны пострадали 16 детей.

Сколько детей пострадало в других областях Украины:

Харьковская – 91;

Черниговская – 54;

Херсонская – 43;

Николаевская – 40;

Луганская – 36;

Запорожская – 25;

Сумская – 16;

Житомирская – 15.

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Найбільше дітей постраждало у Донецькій області

Станом на 19 квітня у через війну в Україні постраждали 572 дитини. На жаль, кількість поранених зросла до 367 дітей.

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В Офісі генпрокурора повідомили, що за останню добу офіційне число загиблих дітей не змінилося – 205.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій та Київських областях – 118 та 108 відповідно. У Києві внаслідок війни постраждали 16 дітлахів.

Скільки дітей постраждало в інших областях України:

Харківська – 91;

Чернігівська – 54;

Херсонська – 43;

Миколаївська – 40;

Луганська – 36;

Запорізька – 25;

Сумська – 16;

Житомирська – 15.

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