И даже несмотря на усилия международного сообщество достичь объединения ливийцев практически невозможно из-за постоянной борьбы элит. К слову, пример Ливии показывает, насколько жизненно важно вовремя провести в стране условную деолигархизацию.

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Накануне, парламент восточной части Ливии избрал на пост премьер-министра бывшего главу МВД Фатхи Башаги.

Но проблема в том, что в стране уже есть временное правительство во главе с олигархом Абдулой Хамид Дбейба. И он отказывается покидать пост. В результате в Ливии буквально 2 главы государства.

Аналитики предупреждают, что такая ситуация может привести к настоящему политическому хаосу.

Но история такого двоевластия тянется уже больше 10 лет и на протяжении всей истории в дележе власти участвуют одни и те же лица.

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С чего начался хаос

Дело в том, что после свержения диктатора Муаммара Каддафи еще в 2011 году, участники это восстания, сразу начали делить между собой власть.

В итоге это привело к затяжной гражданской войне, где разные влиятельные группы элит пытались добиться контроля над страной.

Что важно, один из тех, кто помогал свергнуть Каддафи, а именно тот самый олигарх Абдула Хамид Дбейба ушел в тень и отдал право делить власть 2 группам элит. Но его имя еще всплывет в самый ключевой момент. Поэтому запомните его.

Уже в 2015 году в ситуацию вмешалась ООН и путем переговоров в столице Ливии Триполи было организовано временного правительство национального единства.

Пик борьбы

Но, каждая из групп условных олигархов не хотела уступать власть другой. Пиком этой борьбы стал 2019 год, когда подразделения Ливийской национальной армии, поддерживаемые одной группой элит, попыталось свергнуть временное правительство другой группы элит.

Больше года военные осаждали город, но им так и не удалось его захватить.

В результате этой провальной операции между сторонами установилось перемирие. Две группы элит, начиная с 2020 года, все же решили провести демократические выборы и отдать народу право решить, кто же будет править страной.

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Олигарх захотел власти

И вот здесь на сцену и возвращается тот самый олигарх Абдула Хамид Дбейба с кучей денег и предлагает на переходный период премьером назначить себя.

Мол, олигарх является нейтральной стороной, и пока не пройдут выборы он и будет править. В итоге выборы были назначены на декабрь 2021 года. Это всех успокоило и все смиренно стали ждать голосования.

В это же время олигарх Дбейба, который получил поддержку мирового сообщества, вдруг начинает резко набирать популярность среди народа, одаривая их казенными благами. И тут вдруг обе группы ливийских элит понимают, что если провести выборы, то все они останутся не у дел, а власть получит тот самый олигарх, который был в тени все последние 10 лет.

И в этот момент те элиты, которые враждовали до этого, вдруг начинают объединяться уже против нового врага – олигарха Дбейбы.

Они требуют от Дбейбы уйти в отставку, тот же отвечает, что покинет пост премьера только если народ не поддержит его на демократических выборах. В итоге, не признавая легитимность олигарха Дбейбы, новый союз элит создают свое правительство и двоевластие снова возвращается в Ливию.

Причем местным элитам, создавшим параллельное правительство, абсолютно наплевать на то, что в Триполи проходят массовые митинги как раз в поддержку Дбейбы.

ООН призывает к компромиссу

На сегодняшний день ООН призывает к компромиссу между сторонами. В стране готовятся изменения в конституцию, которые могут помочь достичь согласия.

Несмотря на это, ситуация в Ливии становится критической, и если стороны не достигнут согласия, в стране возникнут 2 отдельные администрации, между которыми легко может вспыхнуть новое противостояние.

В итоге Ливия погрузится в затяжной военный конфликт, а период объединения страны будет откинут еще на долгие годы. И причиной всему – группы олигархических элит, которые просто меняют свою конфигурацию.