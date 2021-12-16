Вони оточили низку будівель органів влади. А приміщення уряду та міноборони начебто вже й захопили.

До слова, у листопаді стало відомо, що Син диктатора Каддафі візьме участь у президентських виборах в Лівії

Новий виток кризи у Лівії: що відбулося 15 грудня

Низка місцевих ЗМІ, зокрема й державний телевізійний канал, повідомили, що ввечері 15 грудня якісь озброєні люди увірвалися до штаб-квартири Уряду національної єдності та будівлі міністерства оборони у Тріполі.

Як вказали журналісти арабського видання "Аль-Айн", події у Лівії сталися цього дня не просто так.

Річ у тім, що через 8 днів (24 грудня) у країні мали б відбутися президентські вибори.

Цю дату та подію погодили під час лівійського політичного діалогу під егідою ООН у Женеві ще на початку лютого.

А проте зранку 15 грудня сталися дві непередбачувані події:

У парламенті Лівії заявили, що будуть добиватися перенесення дати виборів,.

А місцевий центрвиборчком навіть відклав оголошення списку офіційних кандидатів.

Вочевидь, це й спровокувало новий виток лівійської кризи.



На вулицях міста Триполі – багато озброєних людей / Фото Almasar

Утім, наразі про події у Триполі мало інформації – у соцмережах пишуть, що в багатьох районах столиці немає електрики, тож просто не видно, що відбувається. Яке саме угруповання пішло на захоплення урядових будівель – також невідомо.

Зверніть увагу: криза у Лівії триває фактично з 2011 року – після повалення режиму та вбивства Муаммара Каддафі. Вже роками країна як єдина держава не існує – протистоять Уряд національної згоди Файєза Сарраджа та Халіфа Хафтар, лідер Лівійської національної армії.

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