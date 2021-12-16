Они оцепили ряд зданий органов власти. А помещения правительства и минобороны вроде бы уже и захватили.

К слову, в ноябре стало известно, что Сын диктатора Каддафи примет участие в президентских выборах в Ливии.

Новый виток кризиса в Ливии: что произошло 15 декабря

Ряд местных СМИ, в том числе и государственный телевизионный канал, сообщили, что вечером 15 декабря некие вооруженные люди ворвались в штаб-квартиру Правительства национального единства и здания министерства обороны в Триполи.

Как указали журналисты арабского издания "Аль-Айн", события в Ливии произошли в этот день не просто так.

Дело в том, что через 8 дней (24 декабря) в стране должны были б состояться президентские выборы.

Это время и событие согласовали во время ливийского политического диалога под эгидой ООН в Женеве еще в начале февраля.

Однако утром 15 декабря произошли два непредсказуемых события:

В парламенте Ливии заявили, что будут добиваться переноса даты выборов.

А местный центризбирком даже отложил оглашение списка официальных кандидатов.

Возможно, это и спровоцировало новый виток ливийского кризиса.



На улицах города Триполи – много вооруженных людей / Фото Almasar

Впрочем, о событиях в Триполи мало информации – в соцсетях пишут, что во многих районах столицы нет электричества, поэтому просто не видно, что происходит. Какая именно группировка пошла на захват зданий власти – тоже неизвестно.

Обратите внимание: кризис в Ливии продолжается фактически с 2011 года после свержения режима и убийства Муаммара Каддафи. Уже годы страна как единое государство не существует – противостоят Правительство национального согласия Файеза Сарраджа и Халифа Хафтар, лидер Ливийской национальной армии.