В Узбекистані вже другий день тривають протести. Особливо активну позицію проявляють мешканці регіону Каракалпакстан.

Читайте до теми В Узбекистані спалахнули протести: влада закрила кордон з Казахстаном в одному з регіонів

Надзвичайний стан та військова техніка

Влада Узбекистану вирішила задавити протести у Каракалпакстані у силовий спосіб. Кордон з Казахстаном закритий, а в регіоні ввели надзвичайний стан, який триватиме з 3 липня до 2 серпня. Також на час надзвичайного стану вводиться комендантська година – з 19 вечора до 5 ранку.

Влада нібито хоче мирно залагодити проблему та готова не вносити змін в Конституцію Узбекистану, але на кордоні Казахстану з Узбекистаном були помічені колони військової техніки.

Протестувальникам вдалося домогтися звільнення Даулетмурата Тажимуратова, одного з лідерів опозиції. Натомість йти їм на поступки силовики не збираються. Відомо про випадки ведення вогню по мітингувальниках (поки що силовики стріляли гумовими кулями), а також застосування засобів шумового впливу.

Військова техніка на кордоні поруч із бунтівним районом: відео

Чому у Каракалпакстані відбуваються протести

Влада Узбекистану в рамках конституційної реформи хотіла забрати з опису республіки слово "суверенна" та забрати в неї право через референдум вийти зі складу держави.

Після початку масштабних протестів президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв прибув у столицю Каракалпакстану Нукус та запропонував не вносити поправок щодо суверенітету республіки. Протестувальників така пропозиція не влаштувала, акція непокори триває.

Силовий сценарій вже запущено

Окрім столиці Каракалпакстану Нукус акції протесту відбулися у містах Чимбаї та Муйнаку. Бунти набувають масового характеру – на вулиці виходять тисячі невдоволених громадян.

Узбекистанські силовики одразу почали затримувати журналістів та блогерів, які висвітлювали акцію непокори. Це лише викликало чергову порцію невдоволення та збільшило натовпи на вулицях.

Місцеві силовики вже не можуть впоратися із ситуацією, масові затримання мають зворотний до їхніх очікувань ефект. Влада Узбекистану прийняла рішення ввести у Каракалпакстан додаткові сили Національної гвардії.

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