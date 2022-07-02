В Узбекистане уже второй день продолжаются протесты. Особо активную позицию проявляют жители региона Каракалпакстан.
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Чрезвычайное состояние и военная техника
Власти Узбекистана решили задавить протесты в Каракалпакстане силовым способом. Граница с Казахстаном закрыта, а в регионе ввели чрезвычайное положение, которое продлится с 3 июля по 2 августа. Также на время чрезвычайного положения вводится комендантский час – с 19 вечера до 5 утра.
Власти якобы хотят мирно уладить проблему и готовы не вносить изменения в Конституцию Узбекистана, но на границе Казахстана с Узбекистаном были замечены колонны военной техники.
Военная техника на границе рядом с мятежным районом: видео
Почему в Каракалпакстане проходят протесты
Власти Узбекистана в рамках конституционной реформы хотели забрать из описания республики слово "суверенное" и забрать у нее право через референдум выйти из состава государства.
После начала масштабных протестов президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в столицу Каракалпакстана Нукус и предложил не вносить поправки по суверенитету республики. Протестующих такое предложение не устроило, акция неповиновения продолжается.
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