Карта нападу Росії на Україну: чи може Путін розпочати повномасштабну війну

Німецьке видання BILD днями опублікувало карту потенційного нападу Росії на Україну. План-максимум президента РФ Володимира Путіна – дві третини України, включно з Києвом.

Експерти впевнені, що витік такої інформації може бути пов'язаний із шантажем Москвою Заходу. Крім того, Кремль "підіймає ставки" перед розмовою російського президента Володимира Путіна та очільника США Джозефа Байдена.

За темою Німецькі ЗМІ показали карту потенційного нападу Росії на Україну

Елемент російської пропаганди

Політолог, історик, журналіст, директор Інституту світової політики Євген Магда зазначив, що не вірить, що у видання BILD, яке опублікувало ці карти, кращі джерела, ніж навіть в української розвідки.

Я розумію, що в сучасному світі тема війни дуже добре продається для читачів. Я не знаю, чи йде зараз платна кампанія, але BILD – достатньо жовта газета, тому перевищувати значення цієї публікації я б точно не став. Вимоги ж озвучені Путіним. Це не розширення НАТО та, відповідно, не вступ України до НАТО,

– нагадав експерт.

Він додав, що відповідь дав вже і Джозеф Байден, який заявив, що не сприймає жодних "червоних ліній", про які говорить Росія.

На думку Магди, 7 грудня можна буде почути інтерпретацію телефонної розмови Байдена і Путіна з двох боків. Росія буде більш агресивною. Однак Україна має думати про партнерів, але розраховувати насамперед на себе.

Святкування Дня волонтера та Дня ЗСУ в Україні свідчать, що немає страху й українці розуміють, що війна триває восьмий рік, і мова може йти лише про розширення масштабів війни, а не про настільки нову реальність, додав він.

На думку Магди, мапа в Bild є елементом російської пропаганди / Фото з фейсбуку експерта

Я добре пам'ятаю, як достатньо респектабельні німецькі, й не лише, видання ще в лютому – березні 2014 року писали такий проросійський крик. Тому я до всіх інформаційних вкидів таких ставлюся дуже скептично. Я думаю, що це, з високою долею вірогідності, елемент російської пропаганди,

– зазначив Магда.

Ультиматуми Кремля

Український політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко впевнений, що скоріше за все ці опубліковані дані журналістами – це витік розвідувальних даних. Напрямки потенційної атаки Росії на Україну / Карта BILD На думку фахівця, журналісти отримали таку інформацію не самі. А ось далі виникає питання, чи свідомий це витік? Росія таким чином шантажує Захід, зокрема, перед нинішніми перемовинами з Байденом. Це моя версія поки, на цей момент. Більш вірогідно, що таким чином через витік таких даних, через концентрацію російських військ на нашому кордоні як весною, так і зараз, Росія шантажує Байдена та Захід війною в Україні,

– наголосив Фесенко. Фесенко впевнений, що карта Bild – це витік даних / Фото з фейсбуку експерта Публічна гарантія – капітуляція перед Путіним Він зазначив, що "це відвертий шантаж, щоб змусити піти на поступки". Свої ультиматуми, за словами експерта, Російська Федерація вже виставила. Зокрема, йдеться про публічну гарантію, що Україна не буде в НАТО, щоб Україну примусили виконувати мінські угоди на російських умовах. Однак, на думку експерта, цього не буде. Байден не погодиться на вимоги Путіна, вважає Фесенко / Фото з архіву 24 каналу Якщо говорити про вступ України в НАТО, то Байден не погодиться дати публічні гарантії Путіну, що Україна ніколи не буде в Альянсі, бо це стане для нього політичною катастрофою. Це була б ганебна, соромна капітуляція перед Путіним. Це було б навіть гірше за "афганську поразку". Так що я фактично не вірю в цей сценарій, ніяких публічних виконань російських вимог не буде. А неофіційно я думаю, що США буде домовлятися з Путіним про те, щоб розблокувати переговори по Донбасу. Можливо, буде відтворений окремий канал перемовин по Україні,

– додав Фесенко. До теми Вони тут ніколи не переможуть, – Данілов про можливе вторгнення російських військ Вірогідність повномасштабної війни За словами фахівця, Байден та Путін можуть домовитися неофіційно, що все зберігається так, як є зараз. Однак вірогідність прямої атаки Росії на Україну він оцінює стримано, оскільки тих військ, які стягнув Путін до українських кордонів, достатньо для локальних операцій, але замало для повномасштабної війни. Фесенко пояснив, що війська можна і наростити, але якщо почнеться пряма офіційна війна Росії проти України, це означатиме масштабну системну кризу між РФ та Заходом. Це величезний ризик нових санкцій, а саме – відключення від SWIFT, блокування російських цінних паперів. Це ризик для співпраці з Європою, зокрема, функціонування "Північного потоку – 2". Зверніть увагу! Раніше Раніше The Washington Post з посиланням на американську розвідку повідомив, що Кремль планує наступ на Україну на кількох фронтах. На початку 2022 року Росія може застосувати 175 тисяч військових.

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