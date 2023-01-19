Є кілька стабільно важких: у Нацполіції розповіли про стан дітей, постраждалих у Броварах

Внаслідок авіакатастрофи у Броварах постраждали 25 людей, зокрема 11 дітей. Їх госпіталізовано до лікарень, де вони отримують необхідну медичну допомогу.

Речниця Нацполіції Мар'яна Рева під час брифінгу 19 січня розповіла про стан усіх потерпілих. Відомо, що четверо дітей у важкому стані.

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Загалом відомо про 25 постраждалих, 11 з них – діти. В опіковому центрі в Києві на стаціонарному лікуванні перебуває 4 дитини, їх стан стабільно-важкий,

– розповіла речниця.

За її словами, 7 дітей уже відпустили додому. У Броварській центральній районній лікарні перебуває 4 дорослих, їх стан здоров'я задовільний.

"Ще 10 постраждалих внаслідок авіакатастрофи перебувають на амбулаторному лікуванні, у них значно легші травми", – додала Мар'яна Рева.

Потерпілих можуть відправити на лікування за кордон

За словами заступниці глави МОЗ Ірина Микичак, станом на ранок 19 січня жоден з пацієнтів не перебуває у критичному стані. Проте, найбільше постраждали люди з опіками.

"Частина пацієнтів переведена у Київський опіковий центр – вони найважчі, найскладніші. Ніхто з них станом на ранок не перебуває ні в критичному, ні загрозливому стані. Вони отримують повноцінне лікування", – розповіла Микичак.

Вона додала, що 6 пацієнтів з опікового центру, серед яких діти й дорослі, готують для відправлення для подальшого лікування за кордоном. Прийняти українських пацієнтів погодилися у Польщі, Австрії, Чехії, США.