Знущалися зі старого, поки його не замінив син: історії людей, що пройшли катівні на Харківщині

Понад рік повномасштабної війни росіяни вчиняють воєнні злочини з неймовірною жорстокістю. На окупованих територіях Харківщини терористи влаштовували справжні катівні.

Про це 24 Каналу повідомила кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Люди, що пережили катування зараз розповідають свої історії, дехто з них досі не готовий відкрити обличчя, але історій надзвичайно багато.

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Кореспондентка розповіла, що на Харківщині терористи обладнували кімнати, в яких катували людей, намагаючись випитати якусь інформацію.

Катівні пройшли зовсім різні люди, чоловіки різного віку, різних спеціальностей. Поліції зараз відомо про близько 200 жертв катівень, їх набагато більше, однак не всі готові про це говорити.

Хтось пробув там добу і досі не може прийти в себе, настільки фізично поламали людину, а хтось пробув там місяць і його залякували,

– додала Черненко.

Катівні у Вовчанську

Під час окупації Вовчанська росіяни базувалися та влаштували одну з катівень прямо у місцевому райвідділі. Зараз можна побачити там обмальовані стіни із нацистською символікою, знищені меблі, записи з прокльонами, подекуди з великою кількістю орфографічних помилок.

Історії людей, що пережили катівні – це історії українського спротиву. Один з постраждалих, наприклад, зняв триколор з площі після того, як його в перші години окупації там вивісили. Інший – передавав інформацію українській стороні про базування окупаційних військ. Молоді місцеві хлопці палили техніку росіян.

Ми згадуємо про це, щоб пам'ятати наскільки важко нашим людям досі на окупованих територіях. Як важко українцям і що їм доводиться там переживати,

– наголосила Черненко.

Катівні на Харківщині: дивитись відео

Історії спротиву

Місцеві правоохоронці повідомили, що більшість громадян утримували і катували на Вовчанському агрегатному заводі. Підприємство має велику територію, ворог використовував його для розміщення особового складу, боєприпасів, а також там обладнувалися окремі приміщення для утримування місцевих.

Найстрашніше було, коли били током. Нам завжди в банках давали паштет повністю відкритий, на двох, на трьох. А одного разу дали з кришкою, я її відламав і поклав до кишені, думав уже все. Наступного разу, якщо вже щось буде, покінчу з життям,

– розповів містянин, що пройшов катівню.

Людей в катівнях розміщували прямо на підлозі з бетону, за щастя був знайдений шматок картону, вентиляції не було взагалі.

В мене було декілька нападів ядухи, єдиний варіант подихати – це дірка, пробита під кабель. До неї притискався губами і дихав,

– розповів постраждалий.

В росіян також були списки учасників АТО. Очевидець розказав, як в катівню загнали дідуся 82 років, його син воював в АТО. Діда тримали, поки син не прийшов його змінити.

Одного разу запроторили до камери шістнадцятирічного хлопця Дениса. Його били близько доби. Тримали спочатку не в катівні, туди привезли згодом. Йому погрожували розстрілом, а били за те, що той спитав у друга по мобільному телефону: "Ну що там, коли вже HIMARS Україні дадуть?".

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