Про це в ефірі 24 Каналу повідомила кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, здоров’я українців, які пережили катування від окупантів, зараз має певні наслідки, за їхнім станом спостерігають.

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Кількість жертв насправді більша

Черненко зазначила, що у Харківській області правоохоронці виявили 27 місць для катування людей, 25 з них – вже обстежені. Дві катівні наразі не можуть обстежити, бо вони розташовані або на тимчасово окупованій території, або у зоні бойових дій.

Кореспондентка 24 Каналу підкреслила, що наразі у справах про катування людей є свідчення від приблизно 200 людей. Однак кількість жертв насправді значно більша. Вона говорить, що багато потерпілих не погоджуються розповідати про тортури, бо це морально складно для них.

Багато людей не хоче, щоб показували їхні обличчя, на що повністю мають право. Вони морально не готові або бояться переслідувань з боку колаборантів, які залишаються в регіоні. Правоохоронці працюють з цими людьми,

– зауважила вона.

Анна Черненко розповіла, що здоров’я українців, які пережили катування від окупантів, зараз має певні наслідки, за їхнім станом спостерігають.

За інформацією кореспондентки, найбільше українців зазнавало тортур на території Вовчанського агрегатного заводу.

Черненко про катівні у Харіківській області: дивіться відео

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