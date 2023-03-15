Про актуальну ситуацію на фронті доповіли у зведенні Генштабу ЗСУ. Як наразі виглядає карта бойових дій аналізував 24 Канал.

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Росія атакувала Краматорськ і Затоку

Протягом доби противник завдав 40 авіаційних, 12 ракетних ударів та зробив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Один з ракетних ударів завдано по місту Краматорськ на Донеччині, а інший – по Затоці в Одеській області

Окупанти намагаються захопити Донбас

Генштаб ЗСУ інформує, що основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Для цього він зосереджував зусилля на веденні наступальних дій на:

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Мар'їнському,

Шахтарському напрямках.

Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили понад 90 атак противника на зазначених напрямках.

Карта бойових дій в Україні

На яких напрямках росіяни наступають

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник зберігає свою військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки.

Також, протягом попередньої доби ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Окупанти здійснили артилерійські обстріли 4 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення у Харківській області (Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Крохмальне); 7 населених пунктів Луганської області: Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка, Золотарівка та Червонопопівка.

Росіяни намагаються прорвати оборону наших військ на Куп'янському напрямку: карта

Також під вогневий вплив потрапили Спірне і Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. Водночас нашими захисниками відбито атаки противника в районах населених пунктів Ягідне, Хромове та Оріхово-Василівка.

Ворожих обстрілів зазнали 15 населених пунктів Донецької області поблизу лінії зіткнення. Серед них – Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Костянтинівка.

Довкола Бахмута тривають інтенсивні бої: карта

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам'янка, Невельське, Новокалинове, Сєверне, Первомайське, Новомихайлівка, Побєда та Водяне Донецької області.

Окупанти наступали в напрямку Кам'янки: карта

Ворожих обстрілів зазнали райони 16 населених пунктів Донецької області: Бердичі, Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Красногорівка, Невельське, Мар'їнка, Георгіївка, Вугледар, Парасковіївка, Очеретине, Орлівка, Побєда, Пречистівка та Нескучне.

Росіяни в обороні на Півдні

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник вів обороні дії. Обстрілів зазнали 17 населених пунктів Запорізької області, поблизу яких ведуться бойові дії.

Зокрема, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Степногірськ. Вогневого впливу зазнали також Приміське Дніпропетровської області; Очаків – Миколаївської, а також 20 населених пунктів Херсонської області.

Серед них – Золота Балка, Михайлівка, Качкарівка, Веселе, Іванівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське та Херсон.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено.

Водночас ворог продовжував інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Протягом минулої доби ворог обстріляв райони Архипівки, Михальчиної Слободи, Колоса та Єліного на Чернігівщині; 9 населених пунктів Сумської області: Українське, Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Ромашкове, Бачівськ, Старикове, Волфине, Грабовське та Порозок, а також 15 населених пунктів Харківської області. Серед них – Гур'їв Козачок, Козача Лопань, Гранів, Глибоке, Красне та Бологівка.

Сили оборони відпрацювали по окупантах

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, 3 удари по місцях розгортання ЗРК противника та 3 удари – по інших важливих об'єктах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу противника, 3 пункти управління підрозділами армії Росії та розгорнуту позицію ППО противника.