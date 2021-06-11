Потрібен розважальний контент, – Казанський про популяризацію української мови на Сході

У Донецькій і Луганській областях потрібно поширювати український контент. Для цього необхідна насамперед підтримка від держави.

Всі заходи треба направляти на популяризацію не лише української мови, а й загалом всього українського продукту: фільмів, серіалів, пісень, книг. Таку думку у трансляції повідомив журналіст, представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

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За його словами, склалось історично, що на Сході українську мову не використовують. Її потрібно заохочувати поширювати, використовуючи різні механізми.

Казанський: Російський продукт домінує

Найефективніший спосіб популяризації мови, як відзначив журналіст, це не тільки підтримка освіти. "Люди вміють читати, навчаються українською, але коли виходять – починають говорити російською мовою, слухати російську музику, дивитись російські фільми", – відзначив Казанський.

Адже російського продукту більше, він домінує. Нам, мені здається, потрібно підтримувати розважальний контент,

– наголосив представник України у ТКГ.

Він зауважив, що так людина не замислюватиметься, яка це мова: українська чи російська. Коли, наприклад, пісні лунатимуть українською, то люди звикнуть і мова поступово "просочуватиметься" у спілкування.

"Або, наприклад, коли виходитимуть гарні фільми – з крилатими цитатами, які народ підхоплюватиме. Саме так ми маємо поширювати українську мову", – додав Казанський.

Трансляція з Денисом Казанським: дивіться відео

Поширення української мови: що відомо

Кабінет Міністрів підтримав державну програму розвитку української мови до 2030 року. Вона, згідно з документом, застосовуватиметься в усіх сферах суспільного життя.

Стратегія "Сильна мова – успішна держава" покликана сприяти авторитетності державної мови.

Наприкінці травня стало відомо, що Верховна Рада хоче внести зміни в закон про мову.



Закон про мову / Інфографіка 24 каналу