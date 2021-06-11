Потрібен розважальний контент, – Казанський про популяризацію української мови на Сході

11 червня 2021 , 17:13
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Джерело:

24 канал

У Донецькій і Луганській областях потрібно поширювати український контент. Для цього необхідна насамперед підтримка від держави.

Всі заходи треба направляти на популяризацію не лише української мови, а й загалом всього українського продукту: фільмів, серіалів, пісень, книг. Таку думку у трансляції повідомив журналіст, представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

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За його словами, склалось історично, що на Сході українську мову не використовують. Її потрібно заохочувати поширювати, використовуючи різні механізми.

Казанський: Російський продукт домінує

Найефективніший спосіб популяризації мови, як відзначив журналіст, це не тільки підтримка освіти. "Люди вміють читати, навчаються українською, але коли виходять – починають говорити російською мовою, слухати російську музику, дивитись російські фільми", – відзначив Казанський.

Адже російського продукту більше, він домінує. Нам, мені здається, потрібно підтримувати розважальний контент,
– наголосив представник України у ТКГ.

Він зауважив, що так людина не замислюватиметься, яка це мова: українська чи російська. Коли, наприклад, пісні лунатимуть українською, то люди звикнуть і мова поступово "просочуватиметься" у спілкування.

"Або, наприклад, коли виходитимуть гарні фільми – з крилатими цитатами, які народ підхоплюватиме. Саме так ми маємо поширювати українську мову", – додав Казанський.

Трансляція з Денисом Казанським: дивіться відео

Поширення української мови: що відомо


Закон про мову / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Мигидюк