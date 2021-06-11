Нужен развлекательный контент, – Казанский о популяризации украинского языка на Востоке

В Донецкой и Луганской областях нужно распространять украинский контент. Для этого необходима прежде всего поддержка от государства.

Все мероприятия нужно направлять на популяризацию не только украинского языка, но и вообще всего украинского продукта: фильмов, сериалов, песен, книг. Такое мнение в трансляции сообщил журналист, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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По его словам, сложилось исторически, что на Востоке украинский язык не используют. Его нужно поощрять распространять, используя различные механизмы.

Казанский: Российский продукт доминирует

Самый эффективный способ популяризации языка, как отметил журналист, это не только поддержка образования. "Люди умеют читать, учатся на украинском, но когда выходят – начинают говорить по-русски, слушать русскую музыку, смотреть русские фильмы", – отметил Казанский.

Ведь российского продукта больше, он доминирует. Нам, мне кажется, нужно поддерживать развлекательный контент,

– подчеркнул представитель Украины в ТКГ.

Он отметил, что так человек не будет задумываться, какой это язык: украинский или русский. Когда, например, песни будут звучать на украинском, то люди привыкнут и язык постепенно будет "просачиваться" в общение.

"Или, например, когда будут выходить хорошие фильмы – с крылатыми цитатами, которые народ будет подхватывать. Именно так мы будем распространять украинский язык", – добавил Казанский.

Трансляция с Денисом Казанским: смотрите видео

Распространение украинского языка: что известно

Кабинет Министров поддержал государственную программу развития украинского языка до 2030 года. Она, согласно документу, будет применяться во всех сферах общественной жизни.

Стратегия "Сильная язык – успешное государство" призвана способствовать авторитетности государственного языка.

В конце мая стало известно, что Верховная Рада хочет внести изменения в закон о языке.

Закон о языке / Инфографика 24 канала