Об этом свидетельствуют данные оперативного мониторинга эфира с 18:00 до 22:00 общенациональных телеканалов с 17 по 23 мая.

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Мониторинг осуществлялся с использованием медиасервисов для трансляции эфирных каналов. Общая продолжительность эфирного времени с 18:00 до 22:00 на каждом из телеканалов составляет 28 часов (100 800 секунд),

– говорится в сообщении.

Каналы нарушают языковые квоты

Согласно данным мониторинга, общая продолжительность передач и фильмов в общем недельном объеме вещания:

телеканала "Украина" составила 79,8% (в том числе на государственном языке – 55,8%, негосударственном – 24%), продолжительность рекламы (в частности) – 20,2%. Следовательно, доля передач и фильмов на государственном языке от общей продолжительности передач и/или фильмов составляет 69,9% (меньше 75%).

телеканала "1+1" составила 77,3% (в том числе на государственном языке – 54,8%, негосударственном – 22,5%), продолжительность рекламы (в частности) – 22,7%. Следовательно, доля передач и фильмов на государственном языке от общей продолжительности передач и/или фильмов составляет 70,9% (меньше 75%).

телеканала "Интер" составляет 79,3% (в том числе на государственном языке – 57,8, негосударственном – 21,5%), продолжительность рекламы (в частности) – 20,7%. Следовательно, доля передач и фильмов на государственном языке от общей продолжительности передач и/или фильмов составляет 72,9% (меньше 75%).

Кроме этого, общая продолжительность передач и фильмов в общем недельном объеме вещания телеканала ICTV составляет 79,4% (в частности на государственном языке – 63,7%, на негосударственном – 15,7%), продолжительность рекламы (в частности) – 20,6%. Следовательно, доля передач и фильмов на государственном языке от общей продолжительности передач и/или фильмов составляет 80,2% (больше 75%).

Результаты мониторинга согласно действующему законодательству Украины переданы Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер.

Обратите внимание! Реальная доля украинского языка в телевизионных эфирах еще намного меньше, так как до 2024 года действуют переходные положения Закона Украины "О телевидении и радиовещании", в соответствии с которыми передача считается выполненной на украинском языке даже тогда, когда в ней на украинском говорят только ведущие (дикторы).