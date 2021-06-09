Об этом свидетельствуют данные оперативного мониторинга эфира с 18:00 до 22:00 общенациональных телеканалов с 17 по 23 мая.
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Мониторинг осуществлялся с использованием медиасервисов для трансляции эфирных каналов. Общая продолжительность эфирного времени с 18:00 до 22:00 на каждом из телеканалов составляет 28 часов (100 800 секунд),
– говорится в сообщении.
Каналы нарушают языковые квоты
Согласно данным мониторинга, общая продолжительность передач и фильмов в общем недельном объеме вещания:
- телеканала "Украина" составила 79,8% (в том числе на государственном языке – 55,8%, негосударственном – 24%), продолжительность рекламы (в частности) – 20,2%. Следовательно, доля передач и фильмов на государственном языке от общей продолжительности передач и/или фильмов составляет 69,9% (меньше 75%).
- телеканала "1+1" составила 77,3% (в том числе на государственном языке – 54,8%, негосударственном – 22,5%), продолжительность рекламы (в частности) – 22,7%. Следовательно, доля передач и фильмов на государственном языке от общей продолжительности передач и/или фильмов составляет 70,9% (меньше 75%).
- телеканала "Интер" составляет 79,3% (в том числе на государственном языке – 57,8, негосударственном – 21,5%), продолжительность рекламы (в частности) – 20,7%. Следовательно, доля передач и фильмов на государственном языке от общей продолжительности передач и/или фильмов составляет 72,9% (меньше 75%).
Кроме этого, общая продолжительность передач и фильмов в общем недельном объеме вещания телеканала ICTV составляет 79,4% (в частности на государственном языке – 63,7%, на негосударственном – 15,7%), продолжительность рекламы (в частности) – 20,6%. Следовательно, доля передач и фильмов на государственном языке от общей продолжительности передач и/или фильмов составляет 80,2% (больше 75%).
Результаты мониторинга согласно действующему законодательству Украины переданы Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер.