Кажуть про проблеми з психікою: росіянин наклав на себе руки в літаку, що летів з Єгипту

Моторошний випадок стався у літаку, який летів з єгипетського Шарм-еш-Шейху до російської Самари. Один із пасажирів скоїв самогубство прямо на борту повітряного судна.

Джерело видання повідомило, що один із пасажирів одразу після зльоту попрямував у туалет. Він закрився там зсередини й скоїв самогубство.

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Довелося екстрено садити літак

Члени екіпажу помітили, що чоловік зник, приблизно за 15 хвилин. Для того, аби розблокувати двері, їм знадобилося ще трохи часу. На той момент чоловік перебував без ознак життя. Чоловіка намагалися врятувати, але не вийшло.

Ухвалили рішення про екстрену посадку в Каїрі. Там відбулися консультації з консулом. Після цього тіло перемістили у багажний відсік, й літак полетів до Самари,

– розповів співрозмовник видання.

Интерфакс зазначив, що наразі намагається перевірити всю цю інформацію. Натомість подробиці про трагічний інцидент написали у телеграм-каналі SHOT. Там уточнили, що моторошний випадок стався на борту літака авіакомпанії "Сибір".

Що відомо про загиблого чоловіка

За інформацією ЗМІ, 48-річний загиблий був мешканцем Самари. Його звали Олександр, працював у рідному місті автомеханіком. Чоловік якраз повертався додому з відпочинку. "Все нібито було гаразд. Писав дружині, що кохає. Щоправда, одного разу отруївся єгипетською їжею", – мовиться у повідомленні.

Росіянина намагалися врятувати

Бортпровідникам знадобився час, аби відкрити двері у туалет. Адже чоловік, ймовірно, чимось заблокував клямку перед тим, як скоїти самогубство. Врешті, разом з пасажирами її вирішили просто зняти з петель. Всередині побачили моторошне видовище – повішене тіло пасажира.

Серед інших пасажирів троє виявилися лікарями. Вони намагалися привести його до тями, але без успіху. Після вимушеної посадки у Каїрі в аеропорт викликали карету швидкої допомоги. Медикам, які прибули на виклик, залишилося лише констатували смерть росіянина.

У чоловіка могли бути проблеми з психікою

Після цього єгипетські правоохоронці допомогли завантажили тіло росіянина у багажне відділення літака. Рейс приземлився у Самарі на 5 годин пізніше, ніж було заплановано. Пасажири літака звернули увагу, що поведінка росіянина була дивною ще до посадки. Вони стверджують, що він розмовляв сам і з собою.

Натомість російські ЗМІ, посилаючись на співрозмовників у правоохоронних органах та родичів, кажуть про проблеми з психікою у загиблого. Мовляв, вони почали проявлятися після серйозної аварії, в яку він потрапив у Таїланді ще у 2018 році.