Правоохоронці невдовзі відкриють кримінальне провадження. Наразі вони з'ясовують обставини смерті чоловіка.
До теми У Львові з вікна психоневрологічного диспансеру випала пацієнтка
Чоловік вистрибнув з вікна лікарні
У поліцію приблизно о 21:00 надійшло повідомлення про те, що 78-річний житель Львівщини скоїв самогубство. Він вистрибнув з вікна 4 поверху лікарні, де лікувався від коронавірусу. Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям. Пацієнт загинув на місці події.
За інформацією "Суспільне. Новини", трагічний випадок трапилася в стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні, в селі Тарасове. Наразі невідомо, скільки саме часу загиблий лікувався у медзакладі.
Правоохоронці проводять розслідування
Під час поверхневого огляду фахівці не виявили слідів насилля. Тіло загиблого скерували на судово-медичну експертизу. Усі обставини його смерті встановлюють правоохоронці.
Наразі поліцейські розв'язують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вони планують відкрити кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою "самогубство".
Коротко про останні подібні випадки в Україні
- У Харкові 19 листопада іноземець випав із вікна орендованої квартири. Чоловік загинув на місці події до приїзду медиків.
- Ветеран АТО Андрій Стягов 13 листопада покінчив життя самогубством. Він був одним із 14 бійців, які вижили після важких боїв поблизу Волновахи.
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- У Новояворівську 14 листопада 63-річна жінка випала з вікна 4 поверху. Постраждала отримала дуже важкі травми й загинула.
- З вікна казарми у Львові випав 18-річний житель Харківщини. На жаль, медикам не вдалось врятувати солдата. Його мати не вірить, що хлопець наклав на себе руки.