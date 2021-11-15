Трагічний інцидент трапився поблизу вулиці Івана Франка. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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63-річна жінка випала з вікна
Вранці 14 листопада з вікна 4 поверху житлового будинку випала 63-річна жінка. Вона отримала важкі травми, внаслідок яких загинула на місці події.
Правоохоронці попередньо встановили, що трагічний випадок трапився приблизно о 10:00 у багатоповерхівці неподалік вулиці Івана Франка. Загибла не була місцевою жителькою.
Вона мешкала в одному із сіл Яворівського району, а в Новояворівськ приїхала в гості. Наразі правоохоронці намагаються встановити усі обставини події.
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Коротко про останні подібні випадки в Україні
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