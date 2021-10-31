Вкоротив собі віку неповнолітній житель містечка Узин. Інцидент трапився приблизно о 2 годині ночі 30 жовтня.

Ще один гучний випадок У Києві пенсіонерка випала з вікна COVID-відділення лікарні

Що з'ясували правоохоронці

Про інцидент поліцію повідомив водій вантажівки MAN, на яку зістрибнув хлопець. Чоловік їхав у напрямку Одеси.



Впавши на вантажівку, юнак розбив лобове скло / Фото Нацполіції Київської області

На місце негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Також працювали працівники ювенальної превенції.

Слідчі розпочали досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу "Умисне вбивство" з позначкою "Самогубство". Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

До трагедії могла призвести сварка

За даними слідства, хлопцеві – 16 років. Про це повідомляє ТСН.

Він напередодні нібито посварився з вітчимом через побутові негаразди. Згодом зателефонував матері та заявив, що додому більше не повернеться.

Наразі офіційного повідомлення від поліції про це немає.



Хлопець стрибнув з мосту прямо на вантажівку та миттєво загинув / Фото Нацполіції Київської області

Випала з 9 поверху

Ще одна гучна трагедія трапилася нещодавно в Броварах. Тут трагічно загинула школярка.

Дівчина випала з вікна балкону 9 поверху багатоквартирного будинку. Медики боролися за її життя, але врятувати школярку, на жаль, не вдалося.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження також за статтею "Умисне вбивство" з позначкою "Самогубство". Досудове розслідування триває.