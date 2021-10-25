Достеменно причини страшної смерті жінки невідомі. Лікарня, де стався фатальний інцидент, розташована за адресою вулиця Ризька, 1.

До теми В Одесі нацгвардієць стрибнув з вікна 4 поверху казарми: в якому він стані

Загинула на місці

Жінка проходила лікування від коронавірусу в інфекційному відділенні.

Вона випала з другого поверху.

Смерть потерпілої настала миттєво.

Дійсно, такий факт був. Дійсно, жінка вискочила із вікна будівлі,

– повідомили у відділі комунікації поліції.

Щодо того, чи залишила загибла якусь передсмертну записку, правоохоронці нічого не сказали. Вони пояснили, що не можуть розголошувати таку інформацію, оскільки це – таємниця досудового розслідування.

Місце розташування Київської міської клінічної лікарні №9

Трагічна загибель дівчинки-підлітка на Солом'янці: схожий випадок

На вулиці Новгородській у Солом'янському районі столиці з вікна багатоповерхівки випала 13-річна школярка. Це сталося 6 жовтня. Від отриманих травм дитина померла на місці. Перед смертю дитина нібито надіслала усім близьким повідомлення з прощанням.