Доподлинно причины страшной смерти женщины неизвестны. Больница, где произошел роковой инцидент, расположена по адресу улица Рижская, 1.

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Погибла на месте

Женщина проходила лечение от коронавируса в инфекционном отделении.

Она выпала со второго этажа.

Смерть потерпевшей наступила мгновенно.

Действительно, такой факт был. Действительно, женщина выскочила из окна здания,

– сообщили в отделе коммуникации полиции.

Относительно того, оставила ли погибшая какую-то предсмертную записку, правоохранители ничего не сказали. Они пояснили, что не могут разглашать такую информацию, поскольку это – тайна досудебного расследования.

Место расположения Киевской городской клинической больницы №9

Трагическая гибель девочки-подростка на Соломенке: похожий случай

На улице Новгородской в Соломенском районе столицы из окна многоэтажки выпала 13-летняя школьница. Это произошло 6 октября. От полученных травм ребенок погиб на месте. Перед смертью ребенок якобы отправил всем близким сообщение с прощанием.