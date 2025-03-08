Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Як діставали автівки з провалля

Рятувальникам витягнути три автомобілі з провалля, яке виникло на місці старого підвального приміщення в центрі Києва.

У Києві з провалля дістали три автівки / Фото КМДА

Подія сталася в Печерському районі, у важкодоступному для габаритної техніки місці. Було залучено 14 рятувальників та 4 одиниці техніки КАРС. Також застосовували ручні тягові лебідки, гідравлічні подушки, дерев’яні дошки, товсті троси, щоб якнайменше пошкодити автівки,

– йдеться у повідомленні.

У КМДА зазначили, що рятувальні роботи тривали понад 5 годин.

Нагадаємо, що 4 березня у Києві на мосту Патона сталася масштабна ДТП. Внаслідок аварії утворився великий затор у бік лівого берега столиці.