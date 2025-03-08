Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Как доставали машины из пропасти

Спасателям вытащить три автомобиля из пропасти, которая возникла на месте старого подвального помещения в центре Киева.

В Киеве из пропасти достали три автомобиля / Фото КГГА

Происшествие произошло в Печерском районе, в труднодоступном для габаритной техники месте. Было привлечено 14 спасателей и 4 единицы техники КАРС. Также применяли ручные тяговые лебедки, гидравлические подушки, деревянные доски, толстые тросы, чтобы как можно меньше повредить машины,

– говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что спасательные работы продолжались более 5 часов.

Напомним, что 4 марта в Киеве на мосту Патона произошло масштабное ДТП. В результате аварии образовалась большая пробка в сторону левого берега столицы.