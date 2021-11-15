Трагический инцидент произошел возле улицы Ивана Франко. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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63-летняя женщина выпала из окна
Утром 14 ноября из окна 4 этажа жилого дома выпала 63-летняя женщина. Она получила тяжелые травмы, в результате которых погибла на месте происшествия.
Правоохранители предварительно установили, что трагический случай произошел примерно в 10:00 в многоэтажке недалеко от улицы Ивана Франко. Погибшая не была местной жительницей.
Она жила в одном из сел Яворовского района, а в Новояворовск приехала в гости. Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства происшествия.
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