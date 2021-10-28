Так называемый "порошок для суицида" приобрели по меньшей мере 33 человека.

Тем временем "Имитировала сцену из фильма": в Турции завершили расследование загадочной смерти украинки

Суд начал рассмотрение резонансного дела

Еще в июле правоохранители задержали мужчину, который подстрекал к самоубийствам. Суд уже начал рассмотрение жуткого и резонансного дела.

Как утверждают следователи, 18 человек умерли после употребления приобретенного порошка. Причины смерти еще 15 человек устанавливают, однако известно, что они покупали эту смесь.

Задержаны также возможные соучастники преступления

Подозреваемый по делу является членом организации Cooperatie Laatse Wil. Участники этого объединения отстаивают право людей на то, чтобы покончить с собой. Также правоохранителям удалось задержать еще трех человек, которые могут быть причастны к преступлениям.

Обратите внимание! Известно, что смертельный порошок продавали в период с 2018 по июнь 2021 года. Следователи предполагают, что клиентами задержанного могли быть 700 человек. Несмотря на якобы идейные мотивы, мужчина зарабатывал на каждой дозе, таким образом обогатившись на 55 тысяч евро.

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В Нидерландах легальна эвтаназия

Нидерланды стали первой страной в мире, которая легализовала эвтаназию в 2002 году. Однако условия для этого очень жесткие. Пациент должен испытывать "нестерпимые страдания" и согласие на процедуру должны дать два независимых врача.