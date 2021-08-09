Пацієнтка випала з вікна 3 поверху. В диспансері наразі проводять службове розслідування.
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Пацієнтка психоневрологічного диспансеру випала з вікна
Трагічний інцидент трапився на вулиці Коциловського, 15а. Там розташований Львівський обласний психоневрологічний диспансер. Пацієнтка випала з вікна 3 поверху. На щастя, жінка вижила, однак отримала травми.
Виконувачка обов'язків директора психоневрологічного диспансеру Тереза Торопова розповіла, що постраждалу госпіталізували у 8 міську клінічну лікарню. За цим фактом у медзакладі проводять службове розслідування. Лікарі не розголошують вік пацієнтки та її діагноз у диспансері.
Коротко про останні подібні події в Україні
- Київські правоохоронці 4 серпня врятували 16-річного хлопця. Він сидів на даху багатоповерхівки та хотів скоїти самогубство. Правоохоронцям вдалося вмовити підлітка спуститися вниз.
- Неподалік Дніпра, у дачному кооперативі "Пластик", 4 серпня знайшли закривавлене тіло чоловіка. За інформацією ЗМІ, в загиблого була простріленою голова, а поряд лежав пістолет.
- На Одещині, поблизу залізничної станції Бугаз, ввечері 3 серпня електропотяг відрізав чоловікові голову. Перед наближенням поїзда, загиблий сам ліг на колію.
- У Харкові 2 серпня знайшли тіло жінки, яка вистрибнула з 7 поверху. Згодом у мережі з'явилося відео, останніх хвилин життя загиблої.